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сегодня, 12:37
В Нижегородской области ученик умер на уроке физкультуры
Уточняется, что ребенку стало плохо во время разминки и легкого бега.
«Вчера в Городце произошла трагедия — погиб ученик одной из школ. По предварительным данным, мальчику стало плохо на уроке физической культуры во время разминки и легкого бега. Ребёнок внезапно потерял сознание, потребовались реанимационные мероприятия, но, к огромному сожалению, они результата не дали. Отмечу, что педагогический состав действовал профессионально: школьная медицинская сестра оказала первую помощь, заместитель директора вызвал бригаду «скорой». Врачи прибыли в школу через 7 минут после вызова — они сделали всё возможное», — написал министр в соцсетях.
Он также выразил соболезнования родным и близким мальчика и попросил общественность отнестись к горю семьи с максимальным тактом и состраданием. Он также отметил, что до момента установления всех обстоятельств произошедшего о причинах говорить рано, но они непременно будут установлены.
Ведется работа с руководством школы и города, а также с правоохранительными органами, — передает Bfm.ru.
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