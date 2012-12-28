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сегодня, 11:49
На Алтае уничтожили 55 медведей после нападения на туристку
Власти Республики Алтай выдали 157 лицензий на отстрел бурых медведей после трагической гибели туристки из Новосибирской области в августе. После трагедии в августе, когда в районе поселка Артыбаш медведь убил туристку из Новосибирской области, власти увеличили число разрешений на охоту.
В селе Артыбаш в Республике Алтай 19 августа медведь на территории турбазы напал на палатку и утащил 29-летнюю туристку в лес, где впоследствии убил.
«В Республике Алтай участились случаи выходов медведей к людям. Зарегистрирован случай нападения на человека. В связи с этим увеличено и число разрешений на охоту, на данный момент добыто 55 особей. Общая численность бурого медведя на территории Республики Алтай составляет более 4,6 тысяч», — отмечается в сообщении ведомства.
В Онгудайском и Турочакском районах ранее ввели режим повышенной готовности. В Турочакском районе также действует комендантский час с 20:00 до 10:00. Минприроды региона выдало 157 лицензий на добычу медведей. Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать осторожность, власти также призывают отказаться от посещения лесов, — передает ТАСС.
В Петропавловске-Камчатском с 18:00 9 сентября также вводится режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей в городе, — сообщили в мэрии.
«Главная цель — предупредить горожан о потенциальной опасности и, конечно же, нивелировать угрозу для жителей, в первую очередь для детей в нашем городском округе», — заявил глава города Андрей Воровский.
Режим распространяется на силы и службы, отвечающие за безопасность населения, подчеркнули в сообщении. При этом в администрации подчеркнули, что ситуация остается под контролем. По словам начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Анатолия Ковнацкого, массового выхода хищников в город и непосредственной угрозы для жителей сейчас нет, — пишут «Известия».
Власти объяснили участившееся появление медведей сезонным фактором. Подобные случаи в местах проживания людей ежегодно становятся чаще в конце августа — начале сентября.
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