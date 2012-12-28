На Алтае уничтожили 55 медведей после нападения на туристку

Власти Республики Алтай выдали 157 лицензий на отстрел бурых медведей после трагической гибели туристки из Новосибирской области в августе. После трагедии в августе, когда в районе поселка Артыбаш медведь убил туристку из Новосибирской области, власти увеличили число разрешений на охоту.