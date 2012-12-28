В России
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сегодня, 10:46
В РФ нашли опасный штамм-мутант туберкулеза
В России выявлен штамм туберкулеза EurA1.1, распространенный в Белоруссии.
Уточняется, что группа ирландских ученых из Дублина провела генетическое исследование штамма микобактерий, получившего название EurA1.1. Согласно их данным, эта ветвь возбудителя туберкулеза наиболее распространена в Белоруссии, но встречается и в других европейских странах, в том числе в России. Исследователи проанализировали геномы 1362 образцов, 62 из которых были получены в нашей стране. Данные для анализа взяли из открытых международных генетических баз.
Особенность представителей этой клады заключается в устойчивости к нескольким антибиотикам, которые обычно применяются для лечения туберкулеза.
«Анализ геномных вариантов выявил широко распространенную устойчивость к ключевым антибиотикам первой и второй линии, а также появление устойчивости к новым терапевтическим средствам, таким как бедаквилин и линезолид, которые в настоящее время используются для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Эволюционный анализ также выявил трансграничные геномные признаки родства между изолятами EurA1.1, собранными за пределами Белоруссии, и образцами из других евразийских стран, включая Германию, Украину, Молдавию, Россию и Грузию», — отметили авторы статьи в научном журнале npj Antimicrobials and Resistance.
«Впервые EurA1.1 обнаружили в 2006 году при исследовании коллекции клинических изолятов, выделенных на территории Белоруссии. Помимо основного очага в этой стране, клада была выявлена и на северо-западе России — в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии», — рассказала руководитель научного отдела микробиологии и молекулярной генетики НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Анна Панова.
«Штамм EurA1.1 не является доминирующим среди других геновариантов микобактерии. Его выявление прежде всего связано с расширением диагностических возможностей лабораторий и внедрением генетических технологий», — отмечает эксперт.
По ее словам, основная опасность EurA1.1 определяется не биологической агрессивностью, а сочетанием устойчивости к ключевым препаратам. Это, однако, не означает неизлечимости инфекции. Для таких патогенов принципиально важно индивидуально определять чувствительность к лекарственным препаратам. В некоторых случаях требуется персонализированная схема лечения, сформированная по результатам фенотипического и молекулярного тестирования.
«В этих условиях одним из наиболее эффективных средств борьбы с туберкулезом становятся не антибиотики, а вакцины. Стандартная прививка БЦЖ содержит живые ослабленные микобактерии. Однако даже после вакцинации человек в некоторых случаях может заболеть. Поэтому в Центре Гамалеи создали препарат, призванный усилить уже сформированную защиту. Третья фаза клинических исследований разработки завершена. Препарат должен защищать и от резистентного штамма EurA1.1», — рассказал научный руководитель организации Александр Гинцбург.
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