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сегодня, 09:58

В Новороссийске четыре человека погибли в результате атаки БПЛА

Еще 29 пострадали.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в результате атак украинских БПЛА на Новороссийск четыре человека погибли, еще 29 пострадали, — пишут «Известия».

«К сожалению, четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Выражаю самые искренние соболезнования их родным и близким. Также этой ночью в городе пострадали еще 29 человек», — отметил глава региона в соцсетях.

По его словам, украинские боевики наносят удары исключительно по гражданским объектам. В Новороссийске повреждения зафиксированы в трех частных и пяти многоквартирных домах, кроме того, были повреждены детский сад и православный храм.

Последствия ночной атаки также зафиксированы в других районах Кубани. В Анапе обломки беспилотника повредили три частных дома и детский сад, пострадавших в этом муниципалитете нет. Кроме того, восстановительные работы ведутся в Крымском и Темрюкском районах.

Глава Геленджика Алексей Богодистов в этот же день сообщил, что налет беспилотников, произошедший минувшей ночью, стал самым массовым и продолжительным. Он отметил, что множественные дроны фиксировались и уничтожались средствами противовоздушной обороны всю ночь.
беспилотники
атака
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