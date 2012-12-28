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вчера, 17:26

В одном из районов Алтая действует комендантский час из-за медведей

В Турочакском районе республики Алтай действует режим повышенной готовности и комендантский час из-за выхода медведей в населенные пункты, аналогичный режим ввели еще в одном муниципалитете.

В Онгудайском районе Республики Алтай ввели режим повышенной готовности. Как напомнили в правительстве региона, ранее такое же решение было принято в Турочакском районе, — пишет КП-Барнаул.

На данный момент экстренные меры приняты в Онгудайском и Турочакском районах. Это связано с участившимися случаями выхода диких животных вблизи населенных пунктов. Режим повышенной готовности действует до конца сентября.

Минприроды региона выдало уже 157 разрешений на добычу медведя. На сегодняшний день добыто 55 особей. Всего в Республике Алтай насчитывают более 4,6 тысячи особей.

Ограничения были усилены после нападения медведя на 29-летнюю туристку 19 августа. В Турочакском районе, где произошла трагедия, действует комендантский час — людям запрещено находиться на улицах, в лесополосах и за пределами домов с 20:00 до 10:00.
медведи
Алтай
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