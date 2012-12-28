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В России
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вчера, 17:26
В одном из районов Алтая действует комендантский час из-за медведей
В Турочакском районе республики Алтай действует режим повышенной готовности и комендантский час из-за выхода медведей в населенные пункты, аналогичный режим ввели еще в одном муниципалитете.
На данный момент экстренные меры приняты в Онгудайском и Турочакском районах. Это связано с участившимися случаями выхода диких животных вблизи населенных пунктов. Режим повышенной готовности действует до конца сентября.
Минприроды региона выдало уже 157 разрешений на добычу медведя. На сегодняшний день добыто 55 особей. Всего в Республике Алтай насчитывают более 4,6 тысячи особей.
Ограничения были усилены после нападения медведя на 29-летнюю туристку 19 августа. В Турочакском районе, где произошла трагедия, действует комендантский час — людям запрещено находиться на улицах, в лесополосах и за пределами домов с 20:00 до 10:00.
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