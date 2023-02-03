Общество

44 минуты назад

Вместо горнолыжной трассы появились горы мусора

1 702
#экология #свалка
1
Вместо горнолыжной трассы появились горы мусора

Липецкий областной суд взыскал с юрлица 15 млн рублей в возмещение ущерба, причинённого почве.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Правобережного районного суда Липецка о взыскании с ООО «Прагма» 4,4 миллиона рублей в качестве возмещения причинённого почве ущерба.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, решение Правобережного районного суда обжаловали и липецкий межрайонный природоохранный прокурор, и ООО «Прагма». Первый настаивал на взыскании почти 31 миллиона рублей, а компания оспаривала сам факт причинения ущерба.

В 2018 году компания «Прагма» получила от Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области участок в районе СНТ «Металлург-1» площадью 324,6 квадратных метра для строительства горнолыжной трассы. Но в апреле 2019 года в прокуратуру пожаловалась женщина на то, что на земельном участке организован котлован, куда сбрасывают строительный и бытовой мусор.

Была проведена проверка, и на месте будущего спортивного комплекса обнаружили свалку площадью 9 тысяч квадратных метров из строительных отходов: там были лом кирпичной кладки, куски бетона, мусор от сноса и разборки зданий, бытовой мусор, старые покрышки. Высота навалов доходила до 1,5 метра. Также были обнаружены два бункера для накопления отходов.

Представитель ответчика настаивал на том, что строительные отходы - это одна из составляющих засыпаемого материала. Однако из имеющихся в материалах дела фотографий следует, что на участке размещены не только строительные отходы, но и бытовой мусор, использование которого проектом не предусмотрено.

В июле 2019 года на компанию были наложены штрафы на 100 тысяч рублей по статье 8.2 КоАП РФ и на 400 тысяч рублей по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, судом сумма этого штрафа была снижена до 200 тысяч рублей.

В 2022 году в рамках арбитражного спора была проведена очередная экспертиза, по результатам которой установили факт загрязнения арендуемого земельного участка и причинения вреда экологии.

При этом причиненный ущерб был оценен в 15 миллионов рублей, и, по оценке эксперта, площадь занятого мусором участка составляла уже 46 тысяч квадратных метров.

В результате Липецкий областной суд изменил решение суда первой инстанции, определив взыскать с ООО «Прагма» 15 миллионов рублей.
1 702
#экология #свалка
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Частный сектор

38 минут назад
Т.е за 15ярдов свалку уберут и завезут грунт, высадят деревья и кустарники? Куда деньги то пойдут?
ответить

Еще в рубрике

В лесу нашли внутренние органы животного: полиция проводит доследственную проверку
#животные
В лесу нашли внутренние органы животного: полиция проводит доследственную проверку

5 минут назад

Общество
В доме на улице Папина отключили холодную воду из-за утечки
#отключения
1
В доме на улице Папина отключили холодную воду из-за утечки

сегодня, 14:57

Общество
Для жены мобилизованного установили нормальный пандус
#мобилизация #спецоперация
Для жены мобилизованного установили нормальный пандус

сегодня, 14:37

Общество
В Липецке ищут желающего закольцевать за 284 миллиона рублей три водозабора на Сырском Руднике
#вода #ЖКХ
2
В Липецке ищут желающего закольцевать за 284 миллиона рублей три водозабора на Сырском Руднике

сегодня, 13:31

Общество
«Я свел платеж по ОДН в ноль за пять месяцев»: липчанин разработал памятку по снижению вернувшегося ...
#ОДН #как снизить платежи
66
«Я свел платеж по ОДН в ноль за пять месяцев»: липчанин разработал памятку по снижению вернувшегося ...

сегодня, 12:56

Общество
Перед чередой праздников откроется «горячая линия» по вопросам качества и безопасности парфюмерии и ...
#Роспотребнадзор #торговля
Перед чередой праздников откроется «горячая линия» по вопросам качества и безопасности парфюмерии и ...

сегодня, 12:20

Общество