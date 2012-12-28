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сегодня, 13:09
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Ограничение на посещение лесов продлено до 13 сентября

Ограничение на посещение лесов вводят для предотвращения лесных пожаров и обеспечения санитарной безопасности.

С 24 августа по 13 сентября постановлением правительства Липецкой области №427 от 20 августа вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта.

Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства Липецкой области, ограничение на посещение лесов вводят для предотвращения лесных пожаров и обеспечения санитарной безопасности в лесах.

Напомним, что в лесах Липецкой области с 20 мая по 30 сентября введен особый противопожарный режим. А вчера липецкий Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что с 21 августа на территории Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.
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Комментарии (3)

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Лесник
сегодня, 13:45
Что такое ограничение на посещение лесов? Об этом не знает никто в нашем министерстве, посещать леса нельзя при запрете на посещение лесов а при ограничении посещать можно и штрафа за это никакого НЕТ. Посещать можно при соблюдении элементарных мер предосторожности. А если Вы про грибы то они все червивые и переросшие молоденьких НЕТ, так что в лесах делать нечего.
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Скажите
сегодня, 13:42
А как быть тем кто построился в лесах,им в палатке на тамбовке ночевать?
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Местный
50 минут назад
Читайте внимательно речь идёт об ограничении на посещение лесов а не о запрете, удачи вам.
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