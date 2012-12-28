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Общество
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сегодня, 13:09
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Ограничение на посещение лесов продлено до 13 сентября
Ограничение на посещение лесов вводят для предотвращения лесных пожаров и обеспечения санитарной безопасности.
Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства Липецкой области, ограничение на посещение лесов вводят для предотвращения лесных пожаров и обеспечения санитарной безопасности в лесах.
Напомним, что в лесах Липецкой области с 20 мая по 30 сентября введен особый противопожарный режим. А вчера липецкий Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что с 21 августа на территории Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.
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