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В России
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сегодня, 15:12
Москвичи стали прибегать к жилищному дауншифтингу при отсутствии достатка
Квартирная миграция становится трендом на столичном рынке недвижимости. Москвичи стали менять район местожительства, чтобы справиться с безденежьем.
Речь идет об осознанном переезде из дорогой квартиры в более дешевую, чтобы жить на разницу от продажи недвижимости. Например, москвич владеет квартирой площадью 60 квадратных метров в центре столицы. Он продает жилье за 50-60 млн рублей, а взамен покупает квартиру в спальном районе за 15-25 млн рублей. Разница в 25-45 млн рублей фактически становится финансовой «подушкой безопасности», которая позволяет не работать и жить безбедно. Когда деньги заканчиваются, человек снова переезжает, оказываясь в итоге за пределами МКАД.
Уточняется, что выгоду от этой концепции подтвердили и риелторы. В первом полугодии 2026 года средняя стоимость квартиры на Якиманке в Центральном административном округе Москвы составляла около 89,4 млн рублей. Тогда как самые дешевые объекты в Зеленограде, расположенном примерно в 37 километрах к северо-западу от центра столицы, за пределами МКАД, стоят около 9,6 млн рублей. В результате разница — более чем в 9 раз.
Как подсчитали эксперты, «неоднородность» в стоимости жилья в Москве позволит «кочевнику» жить на остаток от сделки и не работать более 5-15 лет.
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