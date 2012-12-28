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Говорит Липецк
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48 минут назад
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Как вы справляетесь с усталостью?
Нам встретились липчане, которые не устают.
Липчане предпочитают заниматься спортом, устраивать себе цифровой детокс, спать, копаться в огороде, готовить обед, читать книги. Есть такие, кто использует запрещенные приемы — спиртное.
Встретились нам горожане, которые заявили, что не устают, почему это происходит — они сами не знают.
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