Нам встретились липчане, которые не устают.

Отпуска у многих уже закончились, до новых еще много времени, GOROD48 спросил: «Как вы справляетесь с усталостью?»Липчане предпочитают заниматься спортом, устраивать себе цифровой детокс, спать, копаться в огороде, готовить обед, читать книги. Есть такие, кто использует запрещенные приемы — спиртное.Встретились нам горожане, которые заявили, что не устают, почему это происходит — они сами не знают.