Аварийный мост на Карьере закроют для пешеходов в понедельник

Глава Липецка Михаил Щербаков сегодня прошел по альтернативному маршруту, которым жителям Карьера придется пользоваться полтора года — до ввода в эксплуатацию нового моста.

Как уже рассказывал GOROD48, управление строительства администрации Липецка с четвертого раза (!), но нашло подрядчика на реконструкцию пешеходного моста над железнодорожными путями на улице Гайдара. Им стала омская компания «Альянс Техносервис». На этой неделе компания начала готовить стройплощадку: обнесла входы на мост забором, выкосила бурьян, выложила железобетонными плитами площадку под 300-тонный подъемный край у железнодорожной ветки…Сегодня объект будущей реконструкции посетил на глава Липецка Михаил Щербаков. Технический директор проекта от подрядчика Николай Ли сообщил мэру, что демонтаж старого моста займет максимум неделю, если компания получит все допуски для работ на железной дороге. Сейчас специалисты «Альянс Техносервиса» проходят соответственное обучение в РЖД. Как только железнодорожники дадут разрешение и откроют для строителей окна, они начнут разбирать мост. А проход по мосту закроют уже 13 июля.Михаил Щербаков тут же спросил, как жителям Карьера пересекать железную дорогу? Оказалось, управление строительства мэрии заранее подготовило временный обходной путь на время реконструкции моста. Сделало освещенный пешеходный переход у бани на улице Гайдара, 21, проложило асфальтную дорожку между автомобильной дорогой и железнодорожной веткой, а также через пути у будки обходчика. Потом пешеходам нужно идти через гаражный кооператив «Центральный» с выходом на улицу Шкатова у ДК «Студеновский». То есть делать крюк. По этой дорожке мэр прошел лично сам, от начала до конца. Михаил Щербаков согласился, что это неудобно, но что делать? Не идти же людям по улице Орловской, лавируя между машинами.Глава города тут же дал указания своему заместителю Светлане Сурмий выкосить траву и срезать самосев на тропе в гаражном кооперативе, а заказчику и подрядчику реконструкции моста оборудовать с двух заметные указатели с информацией о временном пути обхода железной дороги.Напомним, что эпопея по поиску подрядчика на строительство нового пешеходного моста на Карьере началась зимой. На первые торги с начальной ценой контракта в 50 999 201 рубль не заявился ни один участник. Случилось это потому, что заказчик поставил ряд жестких условий исполнителю работ. От него, например, требовалось подтверждение членства в саморегулируемой организации с опытом работы в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капстроя, предъявление ранее исполненных договоров и актов приемки выполненных работ. На повторных торгах дополнительные требования к участникам конкурса были значительно смягчены — от них требовался лишь опыт капитального строительства. Но и такие облегченные условия привлекли на конкурс лишь одного участника, ООО «Энерготехстрой». Однако в итоге мэрия в одностороннем порядке расторгла договор еще до начала работ: подрядчик начал отношения с заказчиком с… протокола разногласий, а потом отказался предоставить документы на банковскую гарантию. На третьи торги никто не заявился. В четвертый раз, после того, как начальная цена контракта была увеличена до 52,8 млн рублей, им заинтересовалась омская компания.Заказчик убрал из договора 30-процентный аванс. Подрядчику отведены два года на снос старого 53-метрового (с подходами к нему) аварийного моста и строительство нового железнодорожного путепровода-эстакады общей протяженностью 45 метров.Напомним, что администрация Липецка признала пешеходный мост через две железнодорожные ветки на улице Гайдара 1960 года постройки бесхозным еще при мэре Михаиле Гулевском. Несколько лет назад решением Советского райсуда мост был приговорен к сносу как аварийный, не пригодный к эксплуатации. Но по нему несмотря на все предостережения продолжают ходить жителей Карьера.