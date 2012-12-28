Осень близко: завтра не выше +22

Дожди в Липецкой области начнут стихать, но температура воздуха не повысится.



В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием тыловой части циклона с центром над Верхней Волгой: дождей станет меньше, температура воздуха значительно понизится. Среднесуточные температуры составят 14–15 градусов тепла, что на 4–5 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 августа в Липецкой области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём — небольшие дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, ночью 6–11 м/с, днём 8–13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днём — от +17 до +22 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём — небольшие дожди. Ночью — от +9 до +11, днём — от +18 до +20 градусов.День 13 августа стал самым тёплым в Липецке в 2010 году — тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году — 7 градусов тепла.