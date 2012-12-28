«Нас кинули?»: жители Карьера интересуются судьбой своего моста

Подрядчик заявляет, что уже на три недели выбился из графика демонтажа перехода через железную дорогу.

Аварийный мост на Карьере между ДК «Рудничный» и улицей Гайдара омская компания «Альянс Техносервис» должна была полностью снести ещё в июле. Однако подрядчик управления строительства липецкой мэрии пока разобрал только подходы к мосту. Остальная конструкция, та, что нависает над двумя железнодорожными ветками, осталась на своём месте. Неудивительно, что жители Карьера позвонили в GOROD48 и спросили, не обманули ли их с обещанием заменить старый мост на новый: «Мы не видим на нём строителей».За комментариями GOROD48 обратился к руководителю проекта, главному инженеру ООО «Альянс Техносервис» Николаю Ли.Представитель омской компании признал, что строители отстали от первоначального графика работ на три недели. «Мы уже должны заколачивать сваи под новый мост, но ещё не демонтировали старый». Вину за это Николай Ли возложил на АО «РЖД», которая до сих пор не согласовала омичам «окна» для работ на путях, требующих отключения железнодорожной контактной сети. Как только строители получат такой график, они тут же подгонят на подготовленную площадку 50-тонный кран и за два-три дня разберут оставшуюся часть моста. Собирать же новую конструкцию будет уже 200-тонный кран.— Практически все материалы для нового моста заказаны и частично получены. Проблема в том, что в новых экономических реалиях оформление заказов с получением материалов происходит с задержкой до трёх недель. Поэтому только в 20-х числах августа нам поставят сваи, хотя по графику должны были их уже забивать. Чтобы уж вовсе не выбиться из плана, мы начали делать то, что планировали на потом: заливать основания для опор освещения подходов к будущему мосту, планировать территорию под благоустройство.Удивительно, но при всём при том омичи намерены выполнить двухлетний контракт на снос старого путепровода и возведение нового к концу этого года!Напомним, что две предыдущие попытки найти исполнителя контракта на строительство нового моста были безуспешны даже при наличии 30-процентного аванса со стороны заказчика, а в третьем случае управление строительства разорвало контракт с липецкой компанией в одностороннем порядке, опасаясь, что аванс будет потрачен без выполнения работ. Поэтому в четвёртый раз контракт заключили вовсе без аванса: омская компания, имея солидный заказ в Липецке от коммерческой организации, намеревалась перекрывать свои траты за счёт этого стороннего заработка.Главная техническая проблема в реализации проекта, оценённого мэрией в 52,8 млн рублей, — в выкупе подрядчиком у АО «РЖД» так называемых «окон» для работ — с отключениями контактной сети и прекращением движения поездов на перегоне «Липецк-Чугун-1». В технической документации сказано, что РЖД готова продавать время строителям отрезками по два часа. Вывод из работы сразу двух железнодорожных веток оценён в 212,9 тысяч рублей (с НДС), одной — от 128 до 167 тысяч рублей.В мэрии не уверены, что у омичей сейчас есть деньги для выкупа таких окон. Но заказчик, кстати, уже готов заплатить строителям 2,5 млн рублей за выполненные работы на объекте, ожидая от омичей соответствующих актов.Напомним, что условия муниципального контракта обязывают исполнителя работ демонтировать 66-летний 53-метровый мост и построить новый 45-метровый (с подъёмниками для маломобильных пользователей) к концу 2027 года. Но на июльской встрече с мэром Михаилом Щербаковым строители заверили, что