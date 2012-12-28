В столкновении «Лэнд Крузера» и «Нивы» пострадали два человека

29 ноября на дорогах Липецкой области получили травмы восемь человек.



Серьезная авария произошла вчера днем в Данковском районе на дороге Воскресенское – Ивановка – Березовка – Данков: столкнулись автомобили «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 55-летнего мужчины и «Лада Нива» с 44-летним водителем. В аварии пострадали водитель «Нивы» и его 65-летняя пассажирка.В Усманском районе на дороге Усмань – Поддубровка – Воробьевка 75-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21099» не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. Водителя госпитализировали.В селе Новосильское Тербунского района около шести часов вечера 71-летний водитель «Лады Гранты» сбил 51-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.На улице Артемова В Липецке столкнулись «Киа Рио» с 25-летней девушкой за рулем и «Лада Гранта» под управлением 41-летнего водителя. В аварии получил травмы водитель «Киа», его госпитализировали.