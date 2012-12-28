«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете
Сегодня в Липецке: большой «конец света» и липчане назвали самые желанные подарки на Новый год
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Происшествия
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сегодня, 09:08
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В столкновении «Лэнд Крузера» и «Нивы» пострадали два человека
29 ноября на дорогах Липецкой области получили травмы восемь человек.
В Усманском районе на дороге Усмань – Поддубровка – Воробьевка 75-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21099» не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. Водителя госпитализировали.
В селе Новосильское Тербунского района около шести часов вечера 71-летний водитель «Лады Гранты» сбил 51-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.
На улице Артемова В Липецке столкнулись «Киа Рио» с 25-летней девушкой за рулем и «Лада Гранта» под управлением 41-летнего водителя. В аварии получил травмы водитель «Киа», его госпитализировали.
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