Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мощный пожар вспыхнул в промышленной зоне Липецка
Происшествия
Пожар на Передельческой: горели емкости с краской
Происшествия
Открытое пламя на улице Передельческой потушено
Происшествия
После пожара на улице Передельческой в Липецке проверяют качество воздуха
Общество
Пьяные пассажиры избили водителя рейсового автобуса
Происшествия
Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
Общество
«Дай померить»: случайный знакомый хитростью оставил липчанина без цепочки за 50 тысяч
Происшествия
В Липецкой области до +30 и дожди
Погода в Липецке
Скидки на «Вайлдберриз» в 50-70% оказались уловкой ушлой мошенницы
Происшествия
22-летний липчанин остался без машины и будет год и 8 месяцев выплачивать штраф за пьяную езду
Происшествия
Читать все
«Дай померить»: случайный знакомый хитростью оставил липчанина без цепочки за 50 тысяч
Происшествия
Пожар на Передельческой: горели емкости с краской
Происшествия
Какое варенье вы любите?
Говорит Липецк
Пьяные пассажиры избили водителя рейсового автобуса
Происшествия
40-летний житель Липецкого округа взял в кредит 2,6 миллиона рублей и отправил мошенникам
Происшествия
«РВК-Липецк» раскопал крайнюю правую полосу на съезде с Петровского моста
Общество
Завтра на Карьере начнут демонтаж аварийного пешеходного моста
Общество
35-летняя липчанка три дня была инвестором и отправила мошенникам 400 000 рублей
Происшествия
В июне дорожали куры и сахар, дешевели яйца
Экономика
Гараж с «Волгой» горел в Грязях
Происшествия
Читать все
В России
68
сегодня, 15:25

В РФ приняли закон о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года

Госдума продлила закон о «гаражной амнистии» на пять лет — до сентября 2031 года.

Госдума в третьем чтении приняла закон о продлении до 1 сентября 2031 года упрощенного порядка оформления в собственность гаражей и земли под ними. Документ одобренного законопроекта опубликован в картотеке нижней палаты парламента.

Закон продлевает «гаражную амнистию», срок которой должен истечь 1 сентября 2026 года, — передает РБК.

«Гаражная амнистия» действует в России с сентября 2021 года. Под действие закона подпадают гаражи, которые возвели до 30 декабря 2004 года, когда был введен в действие Градостроительный кодекс.

По словам главы Росреестра Олега Скуфинского, с 2021 года правом на «гаражную амнистию» воспользовались около 800 тысяч россиян. По оценке ведомства, после продления механизмом смогут воспользоваться еще более 500 тысяч граждан.
гаражная амнистия
гаражи
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить