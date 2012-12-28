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В России
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сегодня, 15:25
В РФ приняли закон о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года
Госдума продлила закон о «гаражной амнистии» на пять лет — до сентября 2031 года.
Закон продлевает «гаражную амнистию», срок которой должен истечь 1 сентября 2026 года, — передает РБК.
«Гаражная амнистия» действует в России с сентября 2021 года. Под действие закона подпадают гаражи, которые возвели до 30 декабря 2004 года, когда был введен в действие Градостроительный кодекс.
По словам главы Росреестра Олега Скуфинского, с 2021 года правом на «гаражную амнистию» воспользовались около 800 тысяч россиян. По оценке ведомства, после продления механизмом смогут воспользоваться еще более 500 тысяч граждан.
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