Предлагавшая скидки на маркетплейсе мошенница получила 2 года 10 месяцев колонии-поселения

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина предлагала знакомым заказать товары на популярном маркетплейсе со скидкой в 50-60%, присваивая деньги. Одна потерпевшая перевела на её карту 35 100 рублей, вторая – почти 189 тысяч рублей.
Дело рассматривали в особом порядке. Женщина признала вину и полностью возместила ущерб одной из потерпевших и частично – второй. Смягчающим обстоятельством стало и наличие троих несовершеннолетних детей.
В результате мошенница получила два года лишения свободы. Также ей отменено условное осуждение по предыдущему приговору — в 2003 году она уже была осуждена за два эпизода мошенничества. Окончательно подсудимой назначено 2 года 10 месяцев колонии-поселения.
Добавим, что способ мошенничества, когда жертв заманивают фантастическим скидками на «Wildberries», достаточно популярный. В прошлом году мы рассказывали о похожем случае и распространённой схеме мошенничества при продаже товаров по принципу «финансовой пирамиды»: когда первые выгодные заказы, действительно, выполняют, а затем покупателей кидают на деньги. Тогда одной из потерпевших написала одноклассница и сообщила, что является партнёром Wildberries и по этой причине якобы имеет на маркетплейсе какую-то фантастическую личную дополнительную скидку. Женщина успешно воспользовалась скидкой сама, а потом посоветовала сделать это и другим. И все стали заказывать товары со скидками — преимущественно, дорогостоящую технику компании Apple. По началу было, действительно, очень выгодно: электросамокат стоимостью 55 тысяч рублей продали за 22 тысячи, iPhone 15 за 40 000 рублей… А потом у продавца-посредника также начались перебои с поставками.
