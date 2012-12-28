Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
Мошенники направляют липчанам поддельные повестки
Происшествия
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин
Происшествия
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
В липецком подъезде нашли тело женщины
Происшествия
Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Происшествия
Липецкий подрядчик не сумел вовремя оградить новый стадион у 33-й школы
Общество
Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
Общество
В Ельце после столкновения с «Дэу» перевернулся автомобиль «Рено»
Происшествия
Читать все
Предлагавшая скидки на маркетплейсе мошенница получила 2 года 10 месяцев колонии-поселения
Происшествия
Затопленный подвал может обойтись управляющей компании в 300 000 рублей
Общество
У каждого жителя Липецкой области — по три банковские карты
Экономика
«Все работы — про графику. График до нас пока не довели»
Общество
В Данковском районе со свалками боролись только на бумаге
Происшествия
46-летняя ельчанка перевела мошенникам три миллиона рублей
Происшествия
В липецком подъезде нашли тело женщины
Происшествия
В Липецке сегодня спустят Комсомольский пруд
Общество
Новые липецкие депутаты познакомятся друг с другом и коллегами 23 сентября
Общество
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Здоровье
Читать все
Происшествия
53
24 минуты назад

Предлагавшая скидки на маркетплейсе мошенница получила 2 года 10 месяцев колонии-поселения

Одна потерпевшая перевела на её карту 35 100 рублей, вторая – почти 189 тысяч рублей.

Чаплыгинский районный суд вынес приговор 37-летней женщине за два эпизода мошенничества с причинением значительного ущерба (по части второй статьи 159 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина предлагала знакомым заказать товары на популярном маркетплейсе со скидкой в 50-60%, присваивая деньги. Одна потерпевшая перевела на её карту 35 100 рублей, вторая – почти 189 тысяч рублей.

Дело рассматривали в особом порядке. Женщина признала вину и полностью возместила ущерб одной из потерпевших и частично – второй. Смягчающим обстоятельством стало и наличие троих несовершеннолетних детей.

В результате мошенница получила два года лишения свободы. Также ей отменено условное осуждение по предыдущему приговору — в 2003 году она уже была осуждена за два эпизода мошенничества. Окончательно подсудимой назначено 2 года 10 месяцев колонии-поселения.

Добавим, что способ мошенничества, когда жертв заманивают фантастическим скидками на «Wildberries», достаточно популярный. В прошлом году мы рассказывали о похожем случае и распространённой схеме мошенничества при продаже товаров по принципу «финансовой пирамиды»: когда первые выгодные заказы, действительно, выполняют, а затем покупателей кидают на деньги. Тогда одной из потерпевших написала одноклассница и сообщила, что является партнёром Wildberries и по этой причине якобы имеет на маркетплейсе какую-то фантастическую личную дополнительную скидку. Женщина успешно воспользовалась скидкой сама, а потом посоветовала сделать это и другим. И все стали заказывать товары со скидками — преимущественно, дорогостоящую технику компании Apple. По началу было, действительно, очень выгодно: электросамокат стоимостью 55 тысяч рублей продали за 22 тысячи, iPhone 15 за 40 000 рублей… А потом у продавца-посредника также начались перебои с поставками. 
мошенничество
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить