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В России
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сегодня, 16:26

В 16 регионах ввели ограничения на продажу топлива

По данным на 22:00 мск 23 июня, на территории 16 регионов России ввели полные или частичные ограничения на продажу топлива.

По состоянию на 23 июня лимиты на продажу бензина и дизеля действуют в 16 субъектах РФ, но, по некоторым данным, проблемы с топливом уже затронули более 50 регионов. Меры разнятся от полной остановки продаж до четких лимитов на литраж.

В Омской области, где ограничения ввел губернатор Виталий Хоценко, на обычных АЗС разрешено заливать не более 40 литров бензина и 80 литров дизеля, а на трассовых — до 200 литров дизтоплива. В соседней Саратовской области планка ниже — 30 литров бензина на автомобиль. Еще десять регионов ввели частичные ограничения — в отдельных сетях или районах. В Воронежской области сеть «Лукойл» установила лимиты в 30 литров бензина в городе и до 60 литров дизеля на трассе. В других регионах аналогичные меры вводятся для стабилизации снабжения.

Наиболее острая ситуация сохраняется в Крыму и Севастополе, где продажа топлива для частных лиц с 22 июня фактически приостановлена. Перебои там наблюдаются с мая, когда сначала ввели лимит 20 литров в одни руки, а затем перешли на продажу по талонам. Власти связывают дефицит с ударами по логистическим маршрутам — трассе «Новороссия» и Феодосийской нефтебазе. Об этом сообщает РБК.

Также сообщалось, что многие водители считают короткие городские поездки щадящими для автомобиля, но на деле маршруты по 10–15 км могут сильнее нагружать двигатель, чем длительные поездки.
топливо
ограничения
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