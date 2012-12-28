Общество
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17 минут назад
Куда исчез запах сероводорода и почему на Галичьей горе взялись за филинов?
О самых интересных экологических проектах комбината липецким школьникам рассказали в Центре карьеры НЛМК.
— Родители рассказывали и про запах тухлых яиц. Сейчас этого нет. Значит, НЛМК действительно делает воздух чище, — убедился школьник Вадим Ситников.
Комбинат делает воздух чище в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Позади уже 15 проектов. В их числе новые системы очистки воздуха на доменных печах, которые улавливают до 99% пыли. Они размером с пятиэтажный дом и каждую минуту очищают 50 тыс. м³ воздуха — объем крупного торгового центра.
— Концентрация пыли и газов в городе стала до 10 раз ниже нормы. Это реальные улучшения, которые можно почувствовать. В рамках программы «Чистый воздух» инвестиции НЛМК составили больше 100 млрд рублей. Это самые крупные вложения в экологию среди всех промышленных компаний региона, — добавил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Плотников.
А главный специалист управления промышленной экологии НЛМК Антонина Несова рассказала о замкнутом водооборотном цикле. Простыми словами вся вода, которую тратит комбинат, будь то цеха или душевые и столовые очищается и возвращается снова на производство. Получается такой круговорот воды на комбинате. Кстати, опыт уникальный и первый в России в подобном масштабе.
Ну и, конечно, знаменитые программы рециклинга НЛМК. От переработки железобетона, до получения биоугля из деревянных паллет и упаковок. Кстати, 99% вторичных ресурсов перерабатывает комбинат. Здесь научились даже из пыли от конвертеров и доменных печей получать металлургические брикеты и возвращать их обратно в производство. Такой хозяйский подход школьники оценили.
— Постоянно сдаю макулатуру, крышечки, использованные батарейки. Можно ведь выкинуть в мусорку и идти дальше, но они перерабатываются, из них делают нужные вещи. Тем более одна батарейка загрязняет двадцать квадратных метров земли и может убить мелких животных. В будущем, думаю, нужно побольше перерабатывать разные предметы и вообще переходить на более экологичные методы, чем сейчас, — воодушевился лекцией Даниил Гафаров.
Рассказали ребятам и про один из самых ярких экопроектов НЛМК – по восстановлению популяции филинов. В Липецкой области вид настолько редок, что получил статус исчезающего. Исправить ситуацию орнитологам «Галичьей горы» помогает комбинат. В ближайшие пять лет в рамках совместного с заповедником проекта планируется вырастить около 50 краснокнижный пернатых и снять с филина статус исчезающего вида в регионе. В прошлом году в дикую природу уже выпустили трех птиц, в этом готовят к самостоятельной жизни новое потомство ночного хищника.
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