В Липецкой области температура вернется к норме

Затем вернется прохлада чуть ниже обычных показателей.

24 июня атмосферное давление в Липецкой области немного повысится, существенных осадков не ожидается. 25 и 26 июня регион окажется в тыловой части циклона с центром над Нижним Поволжьем – ожидаются кратковременные дожди.Среднесуточные температуры составят: 24 июня – 19 градусов тепла, что в пределах нормы, 25 и 26 июня – 16-17 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, ночью 4-9 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15, днем – от +23 до +28.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +25 до +27 градусов.День 24 июня стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 5 градусов тепла.