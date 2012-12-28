Акватория реки Воронеж возле Зеленого острова и Петровского моста закрывается для лодок и пловцов
УК открывают дома для всех операторов связи, соцфонд индексирует пенсии — законы, которые вступают в силу в августе
Общество
59
12 минут назад
На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
2 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Селекционная, 70 и 52, улица Красная, 103 – без холодной воды временно останутся жители 14 улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
0
0
Комментарии