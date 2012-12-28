На 14 улицах Липецка отключат холодную воду

2 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Селекционная, 70 и 52, улица Красная, 103 – без холодной воды временно останутся жители 14 улиц, сообщили в компании.



