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12 минут назад

На 14 улицах Липецка отключат холодную воду

2 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Селекционная, 70 и 52, улица Красная, 103 – без холодной воды временно останутся жители 14 улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в частном секторе улиц Одесской, Совхозной, Станционной, Трубной, Пугачева, Лебедянской, Гусева, Железнякова, Селекционной, Арктической, Красной, 20-го Партсъезда, Маяковского, проезда Цветочного. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
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