Днем над областью перехвачены БПЛА

Всего ПВО над 10 регионами страны, Азовским и Черным морями.

С 08:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО над 10 регионами страны, Азовским и Черным морями перехвачены 152 беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.В числе регионов, над которыми сбиты БПЛА, Липецкая область, и соседние с ней Курская, Орловская и Тульская.Сейчас в Липецкой области действует желтый уровень тревоги «Воздушная опасность».