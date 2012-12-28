УК открывают дома для всех операторов связи, соцфонд индексирует пенсии — законы, которые вступают в силу в августе
УК открывают дома для всех операторов связи, соцфонд индексирует пенсии — законы, которые вступают в силу в августе
Происшествия
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сегодня, 21:39
Днем над областью перехвачены БПЛА
Всего ПВО над 10 регионами страны, Азовским и Черным морями.
В числе регионов, над которыми сбиты БПЛА, Липецкая область, и соседние с ней Курская, Орловская и Тульская.
Сейчас в Липецкой области действует желтый уровень тревоги «Воздушная опасность».
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