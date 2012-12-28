«Липецк как всегда прекрасен»: спортсмены в восторге от фестиваля триатлона

«Липецкий триатлон» собрал более 300 участников из 18 регионов.

Утром 1 августа на территории Зелёного острова в восьмой раз стартовал фестиваль «Липецкий триатлон» — одно из самых масштабных и зрелищных спортивных событий региона.В этом году на старт вышли более 300 спортсменов из Липецкой области и 18 регионов страны.Такая география участников подтверждает: «Липецкий триатлон» перерос рамки местного турнира и стал точкой притяжения для любителей и профессионалов со всей страны. Среди участников — опытные атлеты, для которых эти старты уже стали традицией, и новички, впервые решившие проверить себя на выносливость.Программа соревнований включала две классические дистанции. В спринте спортсменам нужно было проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать ещё пять километров. Олимпийская дистанция вдвое серьёзнее: 1,5 километра по воде, 40 километров на велосипеде и 10 километров бегового отрезка. Помимо индивидуальных забегов, прошли эстафеты команд из трёх спортсменов.Участником команды «1888» стал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов — он проплыл открывающую эстафету водную дистанцию в 1,5 километра за 27 минут и 19 секунд. Он же встретил на финише члена своей команды, которая в итоговом зачёте заняла пятое место.— Вода сегодня — просто чудо: тёплая, прозрачная, словно сама природа решила поддержать спортсменов. Дистанция прошла как обычно, но я мог бы выступить лучше — немного заблудился на маршруте. Главное же — не мои результаты, а эмоции людей: велосипедисты и бегуны довольны, финишировавшие улыбаются, и это лучший итог дня, — рассказал губернатор.На вопрос о том, как находить время для спорта при высокой загруженности на работе, он ответил лаконично: «Рано вставать. И волю иметь». Сам Игорь Артамонов просыпается в 05:45.Алексей Тантонюк из Тамбова, ставший победителем на олимпийской дистанции и показавший лучшее время в плавании, поделился, что борьба была не слишком острой, соперники немного отстали, и признался в любви к нашему городу:— Липецк как всегда прекрасен — прекрасная организация, прекрасная локация, кайфово. На плавании у меня начал слетать буй, приходилось ловить его одной рукой, — рассказал Алексей.А для представителя команды «Три липы» — победительницы в олимпийской эстафете липчанина Антона Тарасова — это не первое покорение пьедестала в сезоне: ранее команда выиграла два первенства.— Очень хорошая организация! Мы до конца не верили, что соревнования проведут, но спасибо губернатору за остров, прекрасный асфальт, хорошо перегороженную трассу и красивые медали. За последние годы этот спорт стал массовым — я помню времена, когда участники Московского марафона помещались на одной фотографии. И хорошо, что с таким размахом проходят соревнования в Липецке, — сказал атлет.Кстати, особое внимание организаторы уделили молодым спортсменам. Благодаря поддержке спонсоров и партнёров фестиваля участники в возрасте 16–18 лет смогли выступить абсолютно бесплатно.