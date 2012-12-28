Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
19-летняя студентка устроилась «фельдъегерем» и забрала миллион у обманутой мошенниками 23-летней липчанки
Сегодня в Липецке: папа может или у липецких мужчин мечты сбываются – многие в детстве мечтали стать военными
Происшествия
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39 минут назад
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41-летняя женщина нарвалась на мошенников при покупке автомобильных дисков
Липчан продолжают обманывать при совершении покупок на сайтах объявлений.
В тот же день 74-летний пенсионер отправил мошенникам 150 000 рублей.
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