41-летняя женщина нарвалась на мошенников при покупке автомобильных дисков

Липчан продолжают обманывать при совершении покупок на сайтах объявлений.

4 июня в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя липчанка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, она хотела купить автомобильные диски на сайте объявлений и перевела продавцу 43 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.В тот же день 74-летний пенсионер отправил мошенникам 150 000 рублей.