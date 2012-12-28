В РФ создали устойчивый к заболеваниям сорт картофеля
Российские исследователи вывели новый сорт картофеля под названием «Альфа», который обладает высокой устойчивостью к болезням и вредителям.
«Новый сорт картофеля — среднеранний столового назначения. Он устойчив к целому ряду заболеваний и вредителей», — сказал Красников, докладывая на общем собрании членов академии о научных достижениях в сфере сельского хозяйства.
Сорт получил название «Альфа», его вывели специалисты Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха в Подмосковье, — передает РИА Новости.
Сорт «Альфа» устойчив к раку картофеля, картофельной нематоде фитофторозу клубней, альтернариозу и парше обыкновенной, а также обладает средней устойчивостью к фитофторозу ботвы и вирусу PVY, — заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников на общем собрании членов РАН в докладе «О важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными в 2025 году».
«Среднеранний столового назначения. Клубни красные овальной формы. Кожура гладкая, мякоть клубня кремовая. Количество клубней 10-14 штук на куст, масса товарного клубня 100-130 граммов. Потенциальная урожайность 75,0-85,0 тонн на гектар», — говорится в докладе.
Вкус у «Альфы», по словам Красникова, «отличный», развариваемость — средняя, а содержание крахмала варьируется от 15% до 18%. Этот сорт предлагается выращивать в центральном регионе России, уточнил глава РАН.
Название для нового сорта картофеля выбирала Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства путем голосования, — пишет «Газета.Ru».
