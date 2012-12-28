Сегодня в Липецке: в школах отменены занятия, каковы средний срок и размер ипотеки в 2026 году
В правительстве поддержали продление «гаражной амнистии» до 2031 года
Правительство России одобрило инициативу о продлении срока действия «гаражной амнистии» до сентября 2031 года, отметив ее востребованность среди граждан.
«Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом замечания», -— отмечается в документе.
В правительстве отметили позитивный эффект "гаражной амнистии». По данным Росреестра, со дня начала ее действия (1 сентября 2021 года) оформлено 249 тысяч гаражей, а также более 496 тысяч земельных участков.
«Представленные данные свидетельствуют о положительных результатах «гаражной амнистии» и востребованности среди граждан такого механизма, который позволяет в упрощенном порядке оформить права на гаражи и земельные участки, находящиеся в их длительном пользовании», — говорится в отзыве.
Вместе с тем, продолжили в кабмине, с момента начала действия «гаражной амнистии» в законодательство были внесены изменения, предусматривающие применение таких понятий, как «гаражи для собственных нужд», что необходимо учесть в тексте инициативы.
Законопроект внесен первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым, председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
«Гаражная амнистия» позволяет владельцам гаражей, построенных до конца 2004 года, зарегистрировать их в упрощенном порядке. Ранее это можно было сделать только через суд. Согласно действующей редакции закона, срок «гаражной амнистии» истекает 1 сентября 2026 года.
