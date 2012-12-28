В лесах и у Силикатных озёр ветеринары разложили 4 500 доз вакцины от бешенства

29 апреля специалисты Левобережной ветеринарной клиники разложили в пригородах и окрестностях Липецка 4 500 доз вакцины «Оралбивак» против бешенства среди диких плотоядных животных.Как сообщает Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных, вакцину раскладывали у городских очистных сооружений, в лесополосах у Силикатных озёр, посёлков Дачный и Заречье, санатория «Лесная сказка» и центра «Сосновый бор», в Ленинском лесхозе, Балашовском лесничестве и возле Юшинского затона.Капсула с вакциной находится в съедобной приманке. Это брикет тёмного цвета с рыбным или мясным запахом. У съевшего приманку дикого животного на год формируется иммунитет к бешенству. Препарат безопасен для окружающей среды и не токсичен.Вакцина предназначена только для диких плотоядных (лисицы, енотовидные собаки, волки). Для домашних животных действует иной порядок: профилактика бешенства проводится исключительно путём вакцинации. Но при случайном поедании угрозы для здоровья питомца нет.Если приманку взял ребёнок, достаточно вымыть руки с мылом. При попадании в рот — прополоскать водой. Специальных медицинских мер не требуется. Вакцина безопасна для человека.Липчан, которые на майские праздники отправятся на отдых на природу, просят не убирать и не перемещать разложенные брикеты. Ведь потом ветеринарные специалисты посчитают, сколько приманок съедено животными.