В России
10
сегодня, 11:55

В ЦОДД допустили снижение нештрафуемого порога скорости до 2‑3 км/ч

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о технической готовности дорожных камер фотовидеофиксации нарушений к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч, — заявил гендиректор ЦОДД Михаил Кизлык.

«Если посмотреть паспорт последней современной камеры фотовидеофиксации, то указана погрешность в 1 км/ч, то есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью. Мы всегда за.. Можно установить 2–3 км/ч», — отметил Кизлык.

Гендиректор ЦОДД уточнил, что организация выступает за снижение порога, но соответствующее решение должны принять в правительстве РФ и МВД, — передает РБК.

Он также отметил, что в Москве работает два типа камер. Первый — для администрирования, их на текущий момент 3,7 тыс. Второй тип, их порядка 2 тысяч, фиксирует с помощью нейросетей инциденты. Например, появление человека на проезжей части, возгорание транспортного средства, остановку и ДТП.

По итогам прошлого года количество штрафов, выписанных в Москве при помощи дорожных камер, снизилось на 6%. Отрицательная динамика год к году была зафиксирована впервые в истории. Расширения парка камер фиксации нарушений ПДД, по словам Михаила Кизлыка, в ближайшие годы не будет.
штраф
скорость
авто
0
0
0
0
0

