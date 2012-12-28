Липецкая вечЁрка: график отключения горячей воды, первая отремонтированная дорога, и светофор раздробил пешеходу кости
Житель области подозревается в финансировании признанной нежелательной в РФ иностранной организации
Трое приятелей похитили случайного прохожего, угрожали отрезать палец и украли более 200 000 рублей
сегодня, 11:55
В ЦОДД допустили снижение нештрафуемого порога скорости до 2‑3 км/ч
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) заявил о технической готовности дорожных камер к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч.
«Если посмотреть паспорт последней современной камеры фотовидеофиксации, то указана погрешность в 1 км/ч, то есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью. Мы всегда за.. Можно установить 2–3 км/ч», — отметил Кизлык.
Гендиректор ЦОДД уточнил, что организация выступает за снижение порога, но соответствующее решение должны принять в правительстве РФ и МВД, — передает РБК.
Он также отметил, что в Москве работает два типа камер. Первый — для администрирования, их на текущий момент 3,7 тыс. Второй тип, их порядка 2 тысяч, фиксирует с помощью нейросетей инциденты. Например, появление человека на проезжей части, возгорание транспортного средства, остановку и ДТП.
По итогам прошлого года количество штрафов, выписанных в Москве при помощи дорожных камер, снизилось на 6%. Отрицательная динамика год к году была зафиксирована впервые в истории. Расширения парка камер фиксации нарушений ПДД, по словам Михаила Кизлыка, в ближайшие годы не будет.
