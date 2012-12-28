У пострадавшей при падении светофора женщины — переломы ноги и ребер, состояние её мужа тяжелее
Набиуллина заявила о беспрецедентной нехватке кадров в РФ
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина констатировала, что страна столкнулась с беспрецедентной нехваткой работников. По её словам, в новейшей истории России подобного дефицита рабочей силы ещё никогда не фиксировалось.
«Особенность ситуации сейчас — это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию», — сказала она.
По итогам пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ по ставке в регуляторе указывали, что напряженность на рынке труда в России снижается, однако безработица по-прежнему находится на исторических минимумах.
Президент России Владимир Путин заявлял в середине апреля, что уровень безработицы в стране продолжает держаться на низком уровне и сейчас составляет 2,1%, — сообщает РИА Новости.
