В России
47
35 минут назад
ФАС не поддержала новую Национальную модель торговли Минпромторга
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила против новой Национальной модели торговой деятельности, подготовленной Минпромторгом.
«Служба на сегодняшний день не поддерживает отмену ограничений для традиционных торговых сетей, которые на сегодняшний день есть. Но при этом мы также не поддерживаем ужесточение требований для маркетплейсов», — отметила она.
В ведомстве считают, что текущий баланс на рынке является рабочим: деятельность маркетплейсов уже регулируется законом о защите конкуренции, а также добровольными обязательствами в рамках меморандума, подписанного крупнейшими платформами 11 ноября прошлого года, — передает РИА Новости.
По словам Вяселевой, торговые сети предлагают уравнять правила работы для них и маркетплейсов. Речь идет либо о том, чтобы распространить ограничения закона о торговле на онлайн-платформы, либо, наоборот, ослабить правила для традиционного ритейла. При этом, как отметила Вяселева, обсуждаемая модель сейчас в основном предполагает ужесточение регулирования.
Дмитрий Завьялов в тот же день заявил, что предложение Минпромторга России обязать маркетплейсы согласовывать скидки с продавцами не приведет к росту цен, а может поддержать развитие предпринимателей и рост рынка цифровых платформ. По его словам, российский рынок уже готов к изменениям, предложенным в концепции национальной модели торговли, включая ограничение влияния платформ на ценообразование продавцов. Завьялов отметил, что это поможет выровнять условия онлайн- и офлайн-торговли и снизить зависимость продавцов от маркетплейсов, усилив конкуренцию.
Минпромторг РФ в ноябре подготовил ряд предложений в рамках новой национальной модели торговли для выравнивания конкурентных условий между традиционными и онлайн форматами торговли. Так, например, предполагается распространить запрет на посреднические договоры для торговой сети и на маркетплейс, который входит в одну группу с сетью.
