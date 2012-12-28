22-летний геймер под угрозой публикации персональных данных перевёл мошеннику 50 000 рублей

В отдел полиции №7 обратился 22-летний липчанин, который стал жертвой мошенника. Обманули молодого мужчину через игровой чат.«В чате парню написал пользователь и предложил за вознаграждение помочь в прохождении игры. Липчанин согласился и перешел по присланной ссылке. После этого мошенник получил удаленный доступ к его компьютеру и начал угрожать публикацией персональных данных липецкого игрока, если тот не заплатит ему 50 000 рублей. Липчанин испугался и перевел деньги», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».