35 минут назад
В Липецке обвалились цены на мандарины
Итоги недели: цены.
Наша дорогая корзина, напротив, выросла в цене на 60 рублей 42 копейки. В дорогом сегменте яйца подорожали, а на крупы закончились скидки.
Неделю назад мы сообщили о росте цен на мандарины. И надо же — придя в магазин вдруг обнаружили на них огромные скидки. Килограмм можно купить даже дешевле 100 рублей!
Правда, если придираться, дешевые мандарины на вид не слишком аппетитные. Какие на вкус — не знаем, не пробовали. Но небольшая очередь за ними выстроилась.
На Центральном рынке цена на килограмм мандаринов доходит до 350 рублей. И на вид они симпатичнее, чем магазинные.
Уже не раз мы рассказывали о скидках на мытую морковь. Теперь дошло до того, что грязная стоит дороже! Не намного, но тем не менее.
Популярные крупы из дешевого сегмента: рис, гречка и пшено практически сравнялись в цене.
Понемногу снижаются цены на яйца. В магазине десяток предлагают по 46 рублей 99 копеек.
В минсельхозе России подсчитали, что стоимость яиц снизилась почти на четверть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В ведомстве связали это с ростом производства.
Чуть ли не в каждом магазине уже стоит елка — покупателям намекают — скоро праздник.
Те, кто не наелся летних фруктов, еще могут полакомиться дыней, но стоит она в последние осенние дни в несколько раз дороже, чем в начале осени.
Для тех, кто приценивается к продуктам на новогодний стол можем посоветовать крабов. Они прям так и смотрят на потенциальных покупателей.
Продавцы на Центральном рынке много говорят о погоде, но не для поддержания разговора. На улице зарядили дожди, поэтому покупатели неохотно идут за товарами. Продать привезенное становится сложнее, зато у покупателей, которых не останавливает дождь, больше шансов получить скидку.
