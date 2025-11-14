Все новости
Общество
194
35 минут назад
1

В Липецке обвалились цены на мандарины

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дешевых продуктов снизился в цене на 11 рублей 96 копеек. Подешевели овощи и яйца.



Наша дорогая корзина, напротив, выросла в цене на 60 рублей 42 копейки. В дорогом сегменте яйца подорожали, а на крупы закончились скидки.



Неделю назад мы сообщили о росте цен на мандарины. И надо же — придя в магазин вдруг обнаружили на них огромные скидки. Килограмм можно купить даже дешевле 100 рублей!

Правда, если придираться, дешевые мандарины на вид не слишком аппетитные. Какие на вкус — не знаем, не пробовали. Но небольшая очередь за ними выстроилась.



На Центральном рынке цена на килограмм мандаринов доходит до 350 рублей. И на вид они симпатичнее, чем магазинные.



Уже не раз мы рассказывали о скидках на мытую морковь. Теперь дошло до того, что грязная стоит дороже! Не намного, но тем не менее.





Популярные крупы из дешевого сегмента: рис, гречка и пшено практически сравнялись в цене.







Понемногу снижаются цены на яйца. В магазине десяток предлагают по 46 рублей 99 копеек.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 10.24.40.jpeg2025-11-28-10.29.34niz.jpg

В минсельхозе России подсчитали, что стоимость яиц снизилась почти на четверть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В ведомстве связали это с ростом производства.

Чуть ли не в каждом магазине уже стоит елка — покупателям намекают — скоро праздник.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 10.24.50.jpeg2025-11-28-10.29.04niz.jpg

Те, кто не наелся летних фруктов, еще могут полакомиться дыней, но стоит она в последние осенние дни в несколько раз дороже, чем в начале осени.



Для тех, кто приценивается к продуктам на новогодний стол можем посоветовать крабов. Они прям так и смотрят на потенциальных покупателей.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 10.25.23.jpeg2025-11-28-10.29.04niz.jpg

Продавцы на Центральном рынке много говорят о погоде, но не для поддержания разговора. На улице зарядили дожди, поэтому покупатели неохотно идут за товарами. Продать привезенное становится сложнее, зато у покупателей, которых не останавливает дождь, больше шансов получить скидку.
цены
дороже/дешевле
1
0
0
0
0

Комментарии (1)

Сначала новые
Диванный эксперт
27 минут назад
Перед Новым годом мандарины должны раздавать бесплатно
Ответить
