С иностранных продавцов хотят взимать сбор за реализацию гаджетов в РФ
Проект постановления правительства, регулирующий порядок уплаты сбора, распространяется на российских импортеров и производителей, однако не обязывает к его уплате иностранных продавцов. Это, по мнению ассоциации, создает неравные условия конкуренции, формирует ценовое преимущество зарубежных поставщиков и может стимулировать уход отечественных компаний в трансграничные схемы торговли через зарубежные интернет-магазины.
Как отметили в «Связь.ON», у иностранных продавцов на электронных площадках и без того сложились существенные преимущества перед российскими. Они часто не платят НДС и пошлины, и с появлением дополнительного обременения это преимущество для них еще возрастет.
«Новый сбор может повлиять на стоимость в рознице. В сложившейся ситуации только компании, работающие не полностью «в белую», смогут позволить себе не перекладывать новые издержки в цену для конечного покупателя», — отметил представитель ритейлера.
Эксперт рынка TechNet НТИ Тимофей Воронин полагает, что увеличение стоимости окажется менее значительным, чем предполагалось на фоне первых новостей о введении технологического сбора. В целом можно ожидать индексацию цен в пределах 3–4%.
