В России
45
36 минут назад

Усиление контроля над маркетплейсами сократит разницу их цен с офлайном

Ценовой разрыв между маркетплейсами и офлайн-розницей в ближайшие годы будет сокращаться, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Сейчас он достигает 10–30% в зависимости от товаров, однако после ужесточения регулирования может уменьшиться в два-три раза.

С октября 2026 года в России вступит в силу закон о платформенной экономике. Маркетплейсы обяжут заключать с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) электронные договоры с проверкой через госреестры. Менять комиссии и условия в одностороннем порядке без уведомления запретят, а снижать цены за счет продавца можно будет только с его согласия.

Кроме того, платформы должны будут контролировать наличие сертификатов и маркировки, а также ежемесячно передавать данные Федеральную налоговую службу (ФНС) об оборотах всех селлеров.

Передача информации налоговой уже тестируется: эксперимент с участием крупнейших игроков рынка продлили на 2026 год. Он помог выявить схемы ухода от налогов и привел к добровольным доплатам, что увеличило поступления в бюджет, но снизило прибыль части продавцов, отметил эксперт совета торгово-промышленной палаты (ТПП) по финансовому рынку и инвестициям Алексей Крылов.

По оценке директора по стратегии инвесткомпании (ИК) «Финам» Ярослава Кабакова, часть низких цен на маркетплейсах обусловлена налоговой оптимизацией продавцов. По мере ужесточения контроля стоимость товаров может вырасти на 5–15%, а в отдельных категориях — до 20–30%.

В сегменте электроники разрыв уже сейчас достигает 30%, указала профессор Финансового университета Светлана Карпова. По ее оценке, он может сократиться в два–три раза — до 5–10%. Налоговый консультант Алла Милютина добавила, что в одежде и товарах для дома цены ниже примерно на треть и разница также может уменьшиться в 1,5–2 раза.

При этом эксперты не ожидают массового перехода покупателей с онлайн-площадок в традиционные магазины.
