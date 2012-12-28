В России
39
сегодня, 14:45

Из-за задымления в поезде столичного метро эвакуированы 183 человека

Пассажиров поезда на красной ветке московского метро эвакуировали из-за неисправности состава.

В московском метро из-за задымления в вагонах эвакуировали 183 пассажиров. В 9:52 21 апреля в одном из поездов на Сокольнической линии между станциями «Красные ворота» и «Комсомольская» произошло задымление.

На место оперативно прибыли экстренные службы. В связи с инцидентом закрыли станции «Красные ворота», «Охотный Ряд», «Кропоткинская», «Лубянка» и «Библиотека имени Ленина». К 10:21 поезд достиг «Комсомольской», где эвакуировали 183 человек, — пишет КП.

Пассажиров состава на красной ветке столичного метрополитена эвакуировали по тоннелю, — сообщили ТАСС в оперативных службах.

В настоящий момент причина задымления устранена, проблемы в работе метрополитена также исправлены. Причиной случившегося стала техническая неисправность состава.

Ранее сообщалось, что Департамент транспорта Москвы оперативно отреагировал на ситуацию. В ведомстве сообщили, что движение поездов между станциями «Парк культуры» и «Бульвар Рокоссовского» приостановлено. Пассажирам предложили альтернативные способы добраться до пункта назначения.
метро
задымление
эвакуация
