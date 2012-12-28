сегодня, 14:45
Из-за задымления в поезде столичного метро эвакуированы 183 человека
Пассажиров поезда на красной ветке московского метро эвакуировали из-за неисправности состава.
На место оперативно прибыли экстренные службы. В связи с инцидентом закрыли станции «Красные ворота», «Охотный Ряд», «Кропоткинская», «Лубянка» и «Библиотека имени Ленина». К 10:21 поезд достиг «Комсомольской», где эвакуировали 183 человек, — пишет КП.
Пассажиров состава на красной ветке столичного метрополитена эвакуировали по тоннелю, — сообщили ТАСС в оперативных службах.
В настоящий момент причина задымления устранена, проблемы в работе метрополитена также исправлены. Причиной случившегося стала техническая неисправность состава.
Ранее сообщалось, что Департамент транспорта Москвы оперативно отреагировал на ситуацию. В ведомстве сообщили, что движение поездов между станциями «Парк культуры» и «Бульвар Рокоссовского» приостановлено. Пассажирам предложили альтернативные способы добраться до пункта назначения.
