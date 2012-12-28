Россельхознадзор обнаружил опасное вещество в белорусском твороге
В связи с этим в отношении продукции компаний «Савушкин продукт» и «Смолевичи молоко», которые входят в группы компаний Белоруссии «Серволюкс» и «Санта», введен режим усиленного лабораторного контроля.
«Россельхознадзором введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ЗАО «Смолевичи молоко» и ОАО «Савушкин продукт», входящих в группы компаний Белоруссии «Серволюкс» и «Санта», в связи с выявлением остаточного содержания альбендазола сульфона в твороге», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что результаты подтверждены в ходе мониторинговых исследований белорусской молочной продукции, поступающей на российский рынок.
«По всем выявленным случаям в адрес ветеринарной службы Белоруссии направлены уведомления о принятии необходимых мер по недопущению подобных нарушений», — сообщил Россельхознадзор.
В ведомстве пояснили, что альбендазол сульфон — это один из основных активных продуктов распада альбендазола, антигельминтного препарата, широко используемого в ветеринарии. Его наличие в молоке после лечения животных небезопасно для здоровья человека в том числе из-за риска токсического воздействия.
«Накопление альбендазола и его метаболитов (включая сульфон) в молоке может вызывать побочные эффекты у людей, такие как проблемы с ЖКТ, аллергические реакции, а в редких случаях — влияние на состав крови», — пояснили в Россельхознадзоре.
«Альбендазола сульфон может сохраняться в молоке, поэтому запрещено его использование в пищу в течение определенного срока после дегельминтизации животного», — отметили в ведомстве.
