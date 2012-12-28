В Чаплыгине в пожаре погиб пенсионер

Сегодня в Чаплыгине на улице Школьной горел дом.Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, тушили огонь 12 пожарных при помощи трех единиц спецтехники.Звеньям газодымозащитной службы удалось эвакуировать из дома одного человека. Один человек — погиб.«Дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.По предворительным данным, погибший — 85-летний хозяин дома.