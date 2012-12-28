136
20 минут назад

Осужденный за похищение человека военнослужащий ВСУ в Липецке оштрафован за экстремистскую татуировку

Юрию Закопцу с позывным «Калина» выписали штраф за трезубец в 1000 рублей.

Правобережный районный суд Липецка оштрафовал на тысячу рублей 35-летнего гражданина Украины за демонстрацию экстремистской татуировки. Сейчас украинец отбывает наказание в ИК-6 УФСИН России по Липецкой области за похищение человека (по пунктам «а», «в», «г» части второй статьи 126 УК РФ).

«Находясь без одежды в присутствии других заключенных мужчина демонстрировал им татуировку в виде стилизованного трезубца, средний элемент которого выполнен в форме обоюдоострого меча. Указанная символика является эмблемой организации украинских националистов и запрещена на территории России», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

По данным GOROD48, оштрафован бывший военнослужащий ВСУ Юрий Закопец. О нём много рассказывали федеральные СМИ: офицер 24-й бригады ВСУ с позывным «Калина» в 2022 году сдался в плен. В июне 2023 года его осудили на восемь лет колонии строгого режима за похищение сотрудника СЦКК (Совместный центр контроля и координации) в ЛНР. Само похищение было совершено ещё до начала СВО.

Как сообщали «РИА Новости», в октябре 2021 года военнослужащий ВСУ Юрий Закопец с двумя подчиненными находился рядом с КПП «Первомайск-Золотое» на территории зоны отвода сил, где они заметили представителя СЦКК в форме с отличительными знаками, «подошли к нему и, угрожая автоматом и несколько раз выстрелив над головой, потребовали проследовать с ними на подконтрольную Киеву территорию. После чего пленника увезли в неизвестное место и удерживали там более 140 дней».
