Циклон с севера не позволяет теплу вернуться в Липецкую область

В Липецкой области на 7-9 градусов холоднее нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного циклона с севера Европейской территории России. При прохождении его атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры составят 8-9 градусов тепла, что на 7-9 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди. Ветер западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 9-14 м/сек. Ночью — от +2 до +7, днем — от +10 до +15 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от +3 до +5 градусов, днем — от +12 до +14 градусов.День 29 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 0 градусов.