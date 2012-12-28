Приятели проследили за старушкой и обокрали её под видом газовщиков

Один получил три года колонии, второй — полтора.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор двоим приятелям за квартирную кражу (по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ): один получил три года строгого режима, второй — полтора года общего режима.Это коварное преступление было совершено 11 ноября прошлого года около одиннадцати утра. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на улице мужчины заметили пожилую женщину и проследили за ней до квартиры в доме №51 по улице Тельмана.После этого мужчины договорились о совершении кражи. Один из них представился женщине работником газовой службы. Пока он создавал видимость проверки газового оборудования, его сообщник зашёл в комнату и украл из серванта кошелек с 70 000 рублей.Поняв, что сообщник вышел с наживой, «газовщик» также покинул квартиру пенсионерки.Мужчины полностью возместили пенсионерке ущерб, вернув деньги. Но от колонии это их не спасло.