В России
21
12 минут назад
В РФ могут разрешить бесплатно снимать до 10 тысяч рублей в банкоматах
Речь идет о возможности снимать деньги без комиссии в любом банкомате независимо от банка, установив лимит, например, до 10 тысяч рублей.
По его словам, обеспечение бесперебойного доступа к собственным средствам особо актуально в условиях высокой зависимости граждан от цифровых финансовых сервисов, — передает РИА Новости.
Парламентарий предложил предусмотреть компенсационный механизм межбанковских комиссий, позволяющий реализовать данную инициативу без дополнительной финансовой нагрузки на граждан.
«Реализация данной меры... позволит обеспечить базовую финансовую доступность в критических ситуациях, повысить защищённость граждан и станет дополнительным фактором доверия к национальной платёжной инфраструктуре», — заявил он.
