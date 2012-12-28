В России
76
сегодня, 10:02

Двое детей погибли в Туапсе при атаке БПЛА

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Туапсе погибли двое детей — пяти и четырнадцати лет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что двое детей погибли после массированной атаки дронов на Туапсе, — передает РИА Новости.

«Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — пяти и 14 лет», — сообщил он.

По предварительным данным, двое взрослых получили ранения, им оказывают медпомощь.

Повреждены пять частных и один многоквартирный дом, а также контактная сеть на ж/д станции Туапсе, ведутся ремонтные работы, — уточнил Кондратьев.

Также многочисленные обломки БПЛА упали на территории предприятий у морского порта и в сочинском поселке Лоо, никто не пострадал, — добавил он.

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили над семью регионами страны 207 украинских беспилотников, — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА были ликвидированы в воздушном пространстве Республики Крым, Краснодарского края, а также Орловской, Брянской, Курской, Смоленской и Белгородской областей. Кроме того, дроны ВСУ перехвачены в небе над акваториями Азовского и Черного морей.
