Двое детей погибли в Туапсе при атаке БПЛА
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Туапсе погибли двое детей — пяти и четырнадцати лет.
«Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних — пяти и 14 лет», — сообщил он.
По предварительным данным, двое взрослых получили ранения, им оказывают медпомощь.
Повреждены пять частных и один многоквартирный дом, а также контактная сеть на ж/д станции Туапсе, ведутся ремонтные работы, — уточнил Кондратьев.
Также многочисленные обломки БПЛА упали на территории предприятий у морского порта и в сочинском поселке Лоо, никто не пострадал, — добавил он.
Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили над семью регионами страны 207 украинских беспилотников, — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА были ликвидированы в воздушном пространстве Республики Крым, Краснодарского края, а также Орловской, Брянской, Курской, Смоленской и Белгородской областей. Кроме того, дроны ВСУ перехвачены в небе над акваториями Азовского и Черного морей.
