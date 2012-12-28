Самый лучший друг перевёл мошенникам полмиллиона рублей

28 мая в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 35-летний липчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, у него попросили взаймы от имени друга и с 26 по 27 мая мужчина без сомнений и лишних вопросов перевёл 502 000 рублей. Но, как оказалоcь, деньги ушли мошенникам.74-летняя липчанка хотела заработать на бирже и с 13 по 27 мая отправила мошенникам 1 570 000 рублей.22-летний парень покупал литые диски и перевёл продавцу 8 602 рубля, но так ничего и не получил.А 59-летняя жительница Станового 28 мая под предлогом обеспечения сохранности сбережений лишилась 500 000 рублей.