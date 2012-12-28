Происшествия
219
50 минут назад
2

Самый лучший друг перевёл мошенникам полмиллиона рублей

Такой же суммы лишилась 59-летняя жительница Станового.

28 мая в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 35-летний липчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, у него попросили взаймы от имени друга и с 26 по 27 мая мужчина без сомнений и лишних вопросов перевёл 502 000 рублей. Но, как оказалоcь, деньги ушли мошенникам.

74-летняя липчанка хотела заработать на бирже и с 13 по 27 мая отправила мошенникам 1 570 000 рублей.

22-летний парень покупал литые диски и перевёл продавцу 8 602 рубля, но так ничего и не получил.

А 59-летняя жительница Станового 28 мая под предлогом обеспечения сохранности сбережений лишилась 500 000 рублей.
Петрович
10 минут назад
Естественного интеллекта для перекрытия каналов мошенничества не хватает, пора задействовать искусственный.
18 минут назад
Какая биржа может быть в 74 года?
