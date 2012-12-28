6 минут назад
«Сглазили сокольский пляж»
Накануне открытия купального сезона вандалы сломали ограждения мостика, ведущего к одному из четырех городских пляжей.
На фотографии с мостика видно, что прутья ограждения буквально вывернули наизнанку. При этом один из них наполовину перекрыл проход по мостику, сделав его опасным для людей. «Это уже какой у нас случай, когда выбранные народом территории за федеральные деньги благоустраивают а их развандаливают? Сквер Смыслова, пляж, на очереди сквер Горскова? А может и смысла нет благоустраивать что-то?».
Действительно, в позапрошлом и прошлом годах на сокольском пляже были построены спортивная и игровая зоны. Там появились спасательная вышка, раздевалки и питьевой фонтанчик, освещение, лежаки и урны. А как этот пляж выглядит сейчас? Вот каким на этой неделе его увидели жители Сокола.
— Выхожу из себя. Культурная культура... Почему-то у многих граждан сложилось мнение, что за ними кто-то должен убрать. Сидит он, кушает и запивает, вкусно ему, мусор рядом бросает, ведь придут и уберут. А дети видят и повторяют поведение взрослых. Отсюда срач везде. Тяжело ж до мусорки донести, — вздохнула Анна Портнова.
— При том, что за мостиком, когда выходишь с острова, стоят два огромных контейнера для ТБО, — ответил ей Кирилл Стебнев.
— Мост не числится на балансе администрации. То есть эта постройка вне закона? — спросил Андрей Бельский.
— Это любимая тема в нашем городе. Заставить их принять на баланс что-то из серии подвигов Геракла. Уж поверьте, — резюмировала Ольга Карцева.
Да, поломанный мостик не находится на балансе управления главного смотрителя мэрии. На запрос о его ремонте одному из жителей Сокола в горадминистрации ответили, что мост отремонтируют, когда в бюджете найдутся на это деньги.
А между тем до открытия купального сезона остаются всего три дня. Неужели посетителям сокольского пляжа нужно будет бочком пролезать между торчащим прутом и перилами, чтобы попасть на пляж?
