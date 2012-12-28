Общество
18
6 минут назад

«Сглазили сокольский пляж»

Накануне открытия купального сезона вандалы сломали ограждения мостика, ведущего к одному из четырех городских пляжей.

В паблике «Типичный Сокол» опубликован пост, начинающийся словами «Сглазили! Сглазили сокольский пляж». Его автор пишет, что перед началом купального сезона кто-то сломал ограждение мостика, по которому можно попасть на пляж. «Это же какую меренячью силу надо иметь, чтобы железный мост лет 60 служивший верой и правдой сокольцам раскурочить?» - риторически спрашивает разгневанный автор.

На фотографии с мостика видно, что прутья ограждения буквально вывернули наизнанку. При этом один из них наполовину перекрыл проход по мостику, сделав его опасным для людей. «Это уже какой у нас случай, когда выбранные народом территории за федеральные деньги благоустраивают а их развандаливают? Сквер Смыслова, пляж, на очереди сквер Горскова? А может и смысла нет благоустраивать что-то?».

Действительно, в позапрошлом и прошлом годах на сокольском пляже были построены спортивная и игровая зоны. Там появились спасательная вышка, раздевалки и питьевой фонтанчик, освещение, лежаки и урны. А как этот пляж выглядит сейчас? Вот каким на этой неделе его увидели жители Сокола.

— Выхожу из себя. Культурная культура... Почему-то у многих граждан сложилось мнение, что за ними кто-то должен убрать. Сидит он, кушает и запивает, вкусно ему, мусор рядом бросает, ведь придут и уберут. А дети видят и повторяют поведение взрослых. Отсюда срач везде. Тяжело ж до мусорки донести, — вздохнула Анна Портнова.

— При том, что за мостиком, когда выходишь с острова, стоят два огромных контейнера для ТБО, — ответил ей Кирилл Стебнев.

— Мост не числится на балансе администрации. То есть эта постройка вне закона? — спросил Андрей Бельский.

— Это любимая тема в нашем городе. Заставить их принять на баланс что-то из серии подвигов Геракла. Уж поверьте, — резюмировала Ольга Карцева.

Да, поломанный мостик не находится на балансе управления главного смотрителя мэрии. На запрос о его ремонте одному из жителей Сокола в горадминистрации ответили, что мост отремонтируют, когда в бюджете найдутся на это деньги.

А между тем до открытия купального сезона остаются всего три дня. Неужели посетителям сокольского пляжа нужно будет бочком пролезать между торчащим прутом и перилами, чтобы попасть на пляж?
пляж
отдых
