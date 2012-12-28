На улице Парковой провалился асфальт

На улице Парковой, недалеко от площади Франценюка, провалился асфальт. Яма небольшого диаметра, но неизвестно, какой глубины.В администрации Липецка GOROD48 сообщили, что провал образовался у коммунального колодца — асфальт подмыло водой.«В адрес ресурсоснабжающих организаций направлены предписания о восстановлении дорожного покрытия», — добавили в мэрии.