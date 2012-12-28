Цены на огурцы и помидоры снизились у производителей и выросли у ритейла

В России за год снизились цены на огурцы и помидоры у производителей, но выросли у ритейла. По данным Минсельхоза, с которыми ознакомились «Известия», томаты год к году на 9 апреля подешевели на 12,2%, а огурцы на 0,8%.

При этом за тот же период в розничной торговле цены на эти овощи увеличились: помидоры подорожали на 6,2%, огурцы — на 6,8%, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата.Менее заметный разрыв по стоимости наблюдается по капусте — у производителей снижение составило 35,3%, а в рознице — только на 29,2%. Стоимость других культур, как сообщили в Минсельхозе, уменьшилась как у аграриев, так и в розничной торговле. В частности, картофель подешевел на 27,4% у производителей и на 28,4% в ритейле, лук на 17,5% и 19%, свекла на 4,6% и 18,9%, соответственно.«Известия» направили запрос в Минсельхоз с просьбой прокомментировать причины разницы цен у производителей и ритейла.