В Москве задержали троих участников по делу о срыве теракта с заминированным электроскутером

Граждане Украины, Молдавии и России задержаны по делу о попытке совершения теракта у бизнес-центра в Москве в отношении высокопоставленного руководителя правоохранительной системы с помощью заминированного электроскутера.