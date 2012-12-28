В России
47
36 минут назад

В Москве задержали троих участников по делу о срыве теракта с заминированным электроскутером

Граждане Украины, Молдавии и России задержаны по делу о попытке совершения теракта у бизнес-центра в Москве в отношении высокопоставленного руководителя правоохранительной системы с помощью заминированного электроскутера.

Сотрудники ФСБ задержали троих участников подготовки теракта против высокопоставленного силовика, предотвращенного 2 апреля возле бизнес-центра в Москве, — передает ТАСС.

Задержаны гражданин Украины 1980 года рождения, гражданин Молдовы 1991 года рождения и россиянин 2009 года рождения, — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, по команде куратора гражданин Украины изъял из схрона компоненты взрывного устройства, собрал самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, разместил его в багажнике электроскутера и доставил к месту совершения теракта около бизнес-центра в Москве для дистанционного подрыва.

В день подготовки теракта гражданин Молдовы арендовал машину, из которой организовал онлайн-трансляцию для передачи противнику в режиме реального времени последствий планировавшегося подрыва.

Гражданин России по заданию СБУ за денежное вознаграждение осуществил видеосъемку местности для определения противником места парковки электроскутера с бомбой.

Было установлено, что гражданин Украины является военнослужащим ВСУ, принимавшим участие в боевых действиях против ВС России на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей.

В марте 2025 года он был завербован СБУ и направлен в Москву для проведения разведки и совершения убийства военнослужащего. Гражданин Украины, задержанный за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, дал признательные показания, — следует из видео ФСБ России. Мужчина рассказал, что не смог выехать из России, так как куратор СБУ не вышел на связь.

Задержанный гражданин Молдовы был завербован украинскими спецслужбами в декабре 2025 года в Кишиневе и направлен в Москву для проведения разведки в отношении объектов посягательств.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ (незаконные передача, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) с дальнейшей квалификацией по ч. 2 ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта). Розыск лиц, причастных к подготовке указанного теракта, продолжается.

Сотрудники ФСБ предотвратили 2 апреля в Москве теракт в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы, — сообщали на следующий день в ведомстве.
Злоумышленники планировали дистанционно совершить взрыв при посещении им бизнес-центра. Был выявлен электроскутер, припаркованный возле входа в бизнес-центр. В багажнике транспортного средства находилось мощное самодельное взрывное устройство.
Идентификация должна была быть проведена посредством организованного видеонаблюдения. Самодельное взрывное устройство состояло из приемника сигнала с блоком питания, заряда с готовыми поражающими элементами и электронного реле с источником питания, — следует из видео, опубликованного ФСБ.

Срабатывание взрывного устройства «могло привести к большому количеству жертв среди гражданского населения», — подчеркивали в ЦОС.

Судя по кадрам, показанным ФСБ, разминирование проводилось в темное время суток. В работе был задействован робот, бомба была извлечена из багажника электроскутера.
