Дело о пощёчине из-за снежка: 48-летний мужчина оштрафован за нанесенные подростку побои

К тому же оказалось — снежок кинул в окно другой ребёнок.

Мировой суд привлек к ответственности 48-летнего грязинца за пощечины подростку. Мужчину оштрафовали на 5000 рублей по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в январе этого года грязинец во дворе своего дома несколько раз ударил подростка ладонью по лицу за то, что в окно его квартиры попал снежок, который кинул другой ребенок.Мужчину признал вину. Побои также подтвердили свидетели, а сам мальчик прошёл медосвидетельствование.