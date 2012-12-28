В России
101
сегодня, 10:58
В Новороссийске повреждены восемь домов после атак БПЛА
При атаке БПЛА в городе-герое пострадали восемь человек.
«В результате атаки БПЛА в городе-герое повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий», — говорится в сообщении.
Инцидент привел к ранению восьми человек, включая двоих детей, — передает РИА Новости.
«Наиболее серьезная ситуация в Новороссийске. На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома», — отмечается в заявлении главы региона.
Два человека при этом находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском, — уточнил Кондратьев.
Всех раненых госпитализировали. По словам губернатора, им оказывают всю необходимую помощь, а в случае необходимости санавиация доставит пострадавших в Краснодар.
Кроме того, повреждения в городе получили шесть многоквартирных и два частных дома. Фрагменты дронов обнаружили и на территории нескольких предприятий, — заключил глава региона.
0
0
0
0
0
Комментарии