Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам
Пассажирка автобуса, водители, велосипедист и пешеход: шесть человек пострадали в дорожных авариях
Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
В Липецкой области началась «Монетная неделя»: обменять мелочь можно в банках и сетевых магазинах
В России
407
вчера, 23:56
На Геджухском водохранилище в Дагестане прорвало дамбу
Прорывы произошли на дамбе Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана из-за переполнения водой. Всего в результате прорыва дамбы под угрозой затопления находятся семь населенных пунктов, власти региона экстренно эвакуируют более 4 тысяч человек.
"В связи с переливом реки, идущей из Кайтага в Геджухскую плотину, произошло разрушение защитного сооружения. Вода направляется в населенные пункты: Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа Урсун и Плана. В настоящее время производится эвакуация жителей. Около 800 домохозяйств уже эвакуированы в пункты временного размещения", - сказал он.
По его словам, всем эвакуированным оказывается необходимая помощь, включая горячее питание.
1
0
1
0
0
Комментарии