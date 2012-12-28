В Липецкой области небольшие дожди и до +15

Температура останется чуть выше нормы.

6 апреля Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона с центром над Поволжьем, днем пройдут небольшие дожди. 7 и 8 к региону приблизится очередной циклон с северо-запада Европейской территории России, ожидаются дожди разной интенсивности, ночью 7 апреля в отдельных районах с мокрым снегом.Среднесуточные температуры составят 5-7 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -1 до +4, днем – от +10 до +15.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +12 до +14 градусов.День 6 апреля стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 10 градусов мороза.