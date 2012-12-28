Сегодня в Липецке: «Металлург» сыграет выездной матч… на своём поле, где найти подработку

Нас ждут жара, закрытие концертного сезона, кино и разговор о немецком гении-предсказателе.

Днём в Липецке от +31 до +33 градусов, переменная облачность и без осадков.









В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Передельческой, Полярной, Речной, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового.









- Садоводчество «Дачный 5».









В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) артисты Липецкой госудасртвенной филармонии проведут закрытие LXVIII концертного сезона (12+).









Вечер живого джаза и музыкальной импровизации.В программе джазовые стандарты, неожиданные музыкальные повороты, авторские интерпретации и тот самый живой звук, ради которого хочется выключить телефон и просто быть в моменте.









В 19:00 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 корп. 2) покажут спектакль «Невозможное, вечное…» (16+).





древняя легенда о Розе и Соловье, а ещё о том, что самые великие поступки порой остаются незамеченными, но именно они делают мир прекраснее. Роли исполнят режиссёр «Театра Под Деревом» Иван Карпов и актриса театра хозяйка заведения Дина Кюнбергер.









Премия «Оскар» 1953 года за лучший адаптивный сценарий. Эксцентричный изобретатель создаёт ткань, которая не рвется, не мнется и не изнашивается. Конкуренты начинают за ним охоту. Сатирический фильм о том, как изобретение вечной ткани ставит под вопрос не только рынок, но и само понятие прогресса.













В 18:00 в библиотеке им. П.И.Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится открытие выставки «Африка: дикая красота. Взгляд писателя» (12+).









Одна из фотографий автора, фото vk.com

А в 14:00 в библиотеке им. П.И.Бартенева пройдёт концерт «Все начинается с любви» (12+).









Фото vk.com/ocknt









В 14:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) «Металлург» проведёт игру с курским «Авангардом» (6+).

















Две трети имеющих дополнительный заработок уделяют ему около 10 часов в неделю; 18% – от 10 до 20 часов; 15% – более 20 часов.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Архангельская, 1б;- ул. Астраханская, 1, 1 стр. 1;- ул. В.Терешковой, 27.В частном секторе села Сырское исплытают неудобства обитатели улиц Калинина, Пролатарской, Садовой и Сырской.С 9:00 до 17:00 обесточат:- Садоводчество «Дачный 3», 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047;- Садоводчество «Дачный 4»;Ссылка на приложение, которое способно предупредить о городских заторах, которые способны возникнуть в самых неожиданных местах.Симфонический оркестр под руководством главного дирижёра Михаила Мясникова отправит слушателей в яркое музыкальное путешествие, наполненное шедеврами отечественной классики. Известный московский музыковед Ярослав Тимофеев, предложит публике интересные факты и рассказы о судьбах авторов и создании этих гениальных сочинений. В прграмме произведения П.Чайковского. С.Прокофьева. Р.Щедрина.В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 20) состоится джазовый «Джем-сейшн»Вход - любая бумажная купюра.В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) устроят показ фильма «Человек в белом костюме». Великобритания, 1951. Фантастическая комедия. Александр Маккендрик (12+).Алек Гиннес, Джоан Гринвуд, Сесил Паркер.Вход свободный.Взгляд на черный континент черед объектив фотокамеры липецкой поэтессы и путешественницы Анна Харлановой. Вход свободный.Выступает хор ветеранов Областного Центра культуры, народного творчества и кино, руководитель Нина Долгих, концертмейстер Виктория Малютина. Бесплатно.В 14:00 в библиотеке «Сокольской» (пл. Константиновой, 3) проведут занятие на тему «Альбрехт Дюрер: художник или учёный?» (12+)Посвящено творчеству немецкого гения и одного из самых загадочных художников, когда-либо живших на Земле Альбрехта Дюрера (1471 – 1528). Один из выдающихся деятелей Северного Возрождения, признан лучшим в истории мастером ксилографии (гравюры на дереве) и резцовой гравюры по меди. Сюжеты многие его работ пророческие и актуально смотрятся даже спеустя много веков.Альбрехт Дюрер. «Всадники Апокалипсиса», 1496-1498 г. Четыре всадника, сеющих беды и грозящих уничтожить всё вокруг: Эпидемия (совр. - пандемия), Война, Голод и Смерть.Время начало матча странное для рабочего дня, к тому же играть придётся в самый солнцепёк. Правда, инициатива принадлежит вовсе не липецкому клубу. Эта встреча изначально должна была состоятся 2 мая в Курске, но была отменена из-за воздушной тревоги. Матч перенесли в Липецк, при этом «Авангард» формально остался хозяином поля, и именно он выбирает время начала игры. А заботиться о липецких болельщиках курский клуб не обязан, наоборот – ему выгодно, чтобы «Металлург» поддерживало как можно меньше людей.Вход на сегодняшний матч решено сделать бесплатным.Подработки есть у каждого четвёртого россиянина, выяснили в SuperJob. Ещё 50% людей, в том числе жителей Липецкой области, пока не имеют, но хотели бы найти источник дополнительного дохода. Лишь 26% не интересует приработок.Наиболее активно ищут вторую (третью, четвёртую…) работы представители социально значимых профессий (в которых основной заработок чаще всего не очень большой). Подработка есть у 39% медсестёр, 38% врачей, 36% главных бухгалтеров, 35% учителей, 31% воспитателей, 30% охранников. Реже всех подрабатывают продавцы и экономисты – по 13%, HR-менеджеры – 15%, администраторы и менеджеры по продажам – по 17%.